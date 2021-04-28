Дан прогноз на шестую игру серии финала Чемпионата КХЛ «Авангард»-ЦСКА

Шестая игра между «Авангардом» и ЦСКА пройдет на площадке омичей в Балашихе. Победа в этой игре для ястребов может принести им долгожданный Кубок Гагарина. Но москвичи, будучи чемпионами прошлого сезона, не отдадут победу просто так.

Еще перед началом финала прогнозы букмекеров были однозначными. Ставить советовали на быструю победу армейцев. Но уже после первой игры в серии «Авангард» доказал свою мощь. Вторая и третья игра завершились победой ЦСКА, но уже в четвертой омичи сравняли счет в серии.

Четвертая игра была эпичной и показала, что ЦСКА умеет драться до последнего. Когда москвичи забросили шайбу за 1 секунду до сирены, сравняли счет и вышли в овертайм. Дополнительным временем воспользовались быстрее омичи, но игра вышла по-настоящему захватывающей.

Далее, в пятой игре, снова победил «Авангард». На момент шестой игры счет в серии — 2:3 в пользу омичей. А это значит лишь то, что ЦСКА устроит им настоящий бой. Армейцы известны своей жесткой игрой, за что часто получают удаления. В то же время у омских хоккеистов реализовывать большинство выходит нечасто.

По оценке букмекеров, в шестом матче победу все же вырвут «кони», но ставки на «Аванград» незначительно ниже. Судя по всему зрители увидят еще два сражения, а победитель определиться в седьмой игре серии.