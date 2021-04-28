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Дан прогноз на шестую игру серии финала Чемпионата КХЛ «Авангард»-ЦСКА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Шестая игра между «Авангардом» и ЦСКА пройдет на площадке омичей в Балашихе. Победа в этой игре для ястребов может принести им долгожданный Кубок Гагарина. Но москвичи, будучи чемпионами прошлого сезона, не отдадут победу просто так.

Шестая игра «Авангард»-ЦСКА пройдет 28 апреля в 19.00 (по мск)

Еще перед началом финала прогнозы букмекеров были однозначными. Ставить советовали на быструю победу армейцев. Но уже после первой игры в серии «Авангард» доказал свою мощь. Вторая и третья игра завершились победой ЦСКА, но уже в четвертой омичи сравняли счет в серии.

Четвертая игра была эпичной и показала, что ЦСКА умеет драться до последнего. Когда москвичи забросили шайбу за 1 секунду до сирены, сравняли счет и вышли в овертайм. Дополнительным временем воспользовались быстрее омичи, но игра вышла по-настоящему захватывающей.

Далее, в пятой игре, снова победил «Авангард». На момент шестой игры счет в серии — 2:3 в пользу омичей. А это значит лишь то, что ЦСКА устроит им настоящий бой. Армейцы известны своей жесткой игрой, за что часто получают удаления. В то же время у омских хоккеистов реализовывать большинство выходит нечасто.

По оценке букмекеров, в шестом матче победу все же вырвут «кони», но ставки на «Аванград» незначительно ниже. Судя по всему зрители увидят еще два сражения, а победитель определиться в седьмой игре серии.

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