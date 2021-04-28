Приговор за убийство беременной из-за алиментов вынесли в Омске

Житель Омска проведет в колонии строгого режима 18 лет за убийство беременной подруги в ссоре из-за алиментов, также он должен выплатить родным погибшей 2,5 миллиона рублей, сообщило СУ СКР по Омской области.
Преступление произошло в летом 2020 года. 35-летний омич приехал к женщине, которая была на девятом месяце беременности от него, чтобы выяснить отношения. Узнав, что женщина хочет подать на алименты, обвиняемый нанес множество ударов тупым твердым предметом по голове беременной. 33-летняя омичка умерла от черепно-мозговой травмы.
Чтобы скрыть следы преступления, подсудимый облил тело девушки и мебель легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пожар заметили соседи, через несколько часов виновника поймали. На его одежде нашли следы крови убитой.
Обвиняемый в убийстве и поджоге прошел психиатрическую экспертизу, которая показала, что он вменяем. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима, а также компенсации родным убитой морального вреда в сумме 2,5 миллиона рублей.
025MaksПолюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.
лачиновА по другому не умеют. Для блага работающих повесили на работодателя дополнительный расход. Да ещё поди...
jeryakobКтото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...
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