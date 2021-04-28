Поставщики предупредили о росте цен на гречку

Российские поставщики сообщили торговым сетям о предстоящем повышении стоимости крупы, в том числе гречневой. Минпромторг попросил ретейл предоставить информацию о динамике цен.

О повышении закупочных цен «Ведомостям» сообщили сети «Верный» и «Командор». Коммерческий директор гастрономов «Красный Яр» Вадим Журов подтвердил изданию, что закупочные цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту».

По словам представителя «Верного», поставщики предлагают крупы с ростом стоимости на 7,5–15%. В «Командор» также поступают предложения о повышении цены на гречку — на 10–15%.

По словам Журова, рост цен на гречку можно объяснить дефицитом на рынке, также на ситуацию влияет и увеличение стоимости упаковки — пленки и картона.

Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков подтвердил изданию рост цен на гречку (+10%). По другим крупам ситуация стабильная, добавил он.