Поставщики предупредили о росте цен на гречку

Российские поставщики сообщили торговым сетям о предстоящем повышении стоимости крупы, в том числе гречневой. Минпромторг попросил ретейл предоставить информацию о динамике цен.
О повышении закупочных цен «Ведомостям» сообщили сети «Верный» и «Командор». Коммерческий директор гастрономов «Красный Яр» Вадим Журов подтвердил изданию, что закупочные цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту».
По словам представителя «Верного», поставщики предлагают крупы с ростом стоимости на 7,5–15%. В «Командор» также поступают предложения о повышении цены на гречку — на 10–15%.
По словам Журова, рост цен на гречку можно объяснить дефицитом на рынке, также на ситуацию влияет и увеличение стоимости упаковки — пленки и картона.
Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков подтвердил изданию рост цен на гречку (+10%). По другим крупам ситуация стабильная, добавил он.
025MaksПолюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.
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jeryakobКтото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...
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