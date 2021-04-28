Блогер получил шесть лет колонии за смерть девушки в стриме

Блогера Reeflay (Станислава Решетняка) приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

«Раменский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего блогера Станислава Решетняка. Он осужден за совершение преступления <...> "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека"», — сказано в сообщении.

В ночь с 1 на 2 декабря 2020 года блогер вел стрим с девушкой и распивал спиртные напитки. Он с ней поссорился и стал избивать. Девушка хваталась за провода и уронила оборудование, прервав прямой эфир. За это Reeflay выставил ее из дома.

Позднее Решетняк обнаружил девушку без сознания. Он пытался привести ее в чувство, укрывал одеялом. Но она умерла. Reeflay в прямом эфире плакал и винил себя в ее смерти. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные кровоподтеки .