НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Блогер получил шесть лет колонии за смерть девушки в стриме

Источник:
РИА Новости
249 0
Кадр из видео допроса блогера Reeflay
Фото: © Следственный комитет России

Блогера Reeflay (Станислава Решетняка) приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

«Раменский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего блогера Станислава Решетняка. Он осужден за совершение преступления <...> "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека"», — сказано в сообщении.

В ночь с 1 на 2 декабря 2020 года блогер вел стрим с девушкой и распивал спиртные напитки. Он с ней поссорился и стал избивать. Девушка хваталась за провода и уронила оборудование, прервав прямой эфир. За это Reeflay выставил ее из дома.

Позднее Решетняк обнаружил девушку без сознания. Он пытался привести ее в чувство, укрывал одеялом. Но она умерла. Reeflay в прямом эфире плакал и винил себя в ее смерти. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные кровоподтеки .

Еще по теме
Соседи охарактеризовали погибшего главу ФСИН в Забайкалье
Земан заявил, что нет данных о причастности ГРУ к взрывам в Чехии
Уточнены обстоятельства убийства главы ФСИН Забайкалья
Лукашенко заявил, что на его убийство выделили $10 млн
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Байкальскому нейтринному телескопу поставили ключевую задачу
Экс-глава штаба Навального в Новосибирске показал новорожденного сына
Прогноз на шестую игру серии финала Чемпионата КХЛ «Авангард»-ЦСКА
Приговор за убийство беременной из-за алиментов вынесли в Омске
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

025Maks

Полюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.

лачинов

А по другому не умеют. Для блага работающих повесили на работодателя дополнительный расход. Да ещё поди...

jeryakob

Ктото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...

WSG0600-164-164

Понятие: "Совесть", не для политики.
Sibnet.Ru