США призвали Россию поговорить «лицом к лицу»

Вашингтон считает, что открытый диалог с Москвой пойдет на пользу американо-российским отношениям, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

США готовы принять ответные меры в случае, если российские власти «продолжат осуществлять бездумные и агрессивные» действия. Но Вашингтон рассчитывает на «стабильные и предсказуемые отношения» с Москвой, сказал госсекретарь.

«Возможность поговорить лицом к лицу будет выгодна как в случае, если мы должны будем реагировать на продолжение Россией [подобной] активности, так и в случае, если нам нужно будет определиться с тем, какие действия предпринять, если Россия выберет более предсказуемый и стабильный курс», — цитирует ТАСС Блинкена.

При этом он не ответил на вопрос о том, располагает ли американская администрация подтверждением участия в саммите с российской стороны. «Я не знаю, было ли формальное принятие приглашения, но мы обсуждаем этот вопрос, обсуждаем время проведения такой встречи», — сообщил Блинкен.

Президент США и России Джо Байден и Владимир Путин провели 13 апреля разговор по телефону. Американский лидер предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча Путина и Байдена планируется в летние месяцы, но точная дата и страна проведения пока не определены.