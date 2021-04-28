Xiaomi представила игровой смартфон Redmi K40

Xiaomi официально представила новый игровой смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition с рядом инновационных решений в конструкции.

Так, на боковых гранях смартфона расположены дополнительные выдвижные магнитные клавиши, а сами грани сделаны плоскими для удобства удержания. Кроме этого, Redmi K40 Game Enhanced Edition оснащен системой охлаждения для защиты от перегрева.

Аппаратной основой гаджета является флагманская однокристальная платформа MediaTek Dimensity 1200 с графикой Arm Mali-G77. Новинка также получила 6,67-дюймовый OLED-дисплей, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Redmi K40 Game Enhanced Edition имеет аккумулятор емкостью 5065 мАч и поддержку быстрой зарядки 67 Вт. Смартфон поддерживает продвинутые форматы звука — Dolby Atmos и Hi-Res Audio, а также предлагает также предлагает звук от JBL.

Устройство работает под Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5. Базовый вариант смартфона оценивается в 310 долларов, но на старте новинка от Xiaomi будет продаваться только в Китае.