Футболист сборной России заразился коронавирусом

Полузащитник «Монако» и футбольной сборной России Александр Головин сдал положительный тест на коронавирус после матча чемпионата Франции, сообщает пресс-служба национальной команды.

Главный врач сборной России Эдвард Безуглов уточнил, что 24-летний игрок находится на карантине, его самочувствие хорошее, заболевание у Головина протекает без симптомов.

«Представители тренерского и медицинского штаба сборной находятся с ним на связи. Желаем Александру скорейшего выздоровления и ждем его в двадцатых числах мая в расположении национальной команды для подготовки к Евро», — сказал Безуглов.

В 18 матчах текущего сезона Лиги 1 Головин забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.