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Выявлена связь жирных кислот и преждевременной смерти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Американские ученые выявили связь между индексом омега-3 жирных кислот и риском преждевременной смерти. Для этого они проанализировали данные 42 тысяч жителей разных стран.

Собранные данные свидетельствуют, что люди с более высоким индексом эйкозапентаеновой, докозапентаеновой и докозагексаеновой кислот, входящие в семейство омега-3 жирных кислот, имели меньшую вероятность преждевременной смерти.

Разница составила 9-13%, говорится в статье, опубликованной журналом Nature Communications. Таким образом, исследователи подтвердили благотворное влияние омега-3 жирных кислот на продолжительность жизни.

Механизмы, лежащие в основе положительного воздействия семейства омега-3 кислот, связаны с экспрессией генов и выработку множества биоактивных веществ. Так, более высокие уровни циркулирующих в крови жирных кислот благотворно влияют на различные клеточные системы.

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