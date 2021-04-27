Россиян принудительно застрахуют от безработицы

Госдума рассмотрит возможность введения обязательного страхования от безработицы, сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Сейчас работодатели при сокращении работника должны предупредить его за два месяца и выплатить выходное пособие. При этом в некоторых организациях работников вместо сокращений просят писать заявления на увольнение по собственному желанию.

«Если работодатели в обмен на оплату страховых взносов будут освобождены от этой обязанности, а уплачивать это будет служба занятости — это вполне разумное решение», — отметил депутат.

По словам Исаева, такой вид страхования существует во всех странах мира. После изменений служба занятости будет в полном объеме выплачивать уволенному сотруднику то, что раньше выплачивал работодатель.