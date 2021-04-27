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Школьников распустят на новые каникулы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая, сообщает официальный канал Минпросвещения в Telegram, соответствующее решение принял глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр уточнил, что в детских садах в дополнительные выходные 4-7 мая будут организованы дежурные группы. Родители, которые в эти дни работают или по каким-то другим причинам не смогут оставить детей дома, смогут приводить их в дошкольные учреждения.

Президент России Владимир Путин ранее объявил выпадающие между праздниками 4-7 мая нерабочими днями. Поскольку в этом году 1 и 9 мая выпадают на выходные, дополнительными нерабочими днями были изначально объявлены 3 и 10 мая.

Таким образом, фактически часть россиян смогут отдохнуть с 1 по 10 мая. Внеплановые каникулы позволят снизить эпидемические риски, полагают специалисты. Официально дни с 4 по 7 мая были рабочими.

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Жизнь #Образование
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