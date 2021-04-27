Российские миротворцы подорвались на мине в Карабахе

Автомобиль российских миротворцев в Нагорном Карабахе подорвался на противотанковой мине, двое военнослужащих попали в больницу.

Пресс-секретарь МВД непризнанной республики Унан Тадевосян уточнил, что инцидент произошел три дня назад. По его словам, жизни российских военных вне опасности, они госпитализированы.

В начале апреля в МИД Азербайджана заявили, что с 10 ноября прошло года в Нагорном Карабахе из-за подрыва на минах скончались 20 мирных граждан и военных Азербайджана, еще 85 человек получили ранения.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта 1988 года. 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня, в регион перебросили российских миротворцев.