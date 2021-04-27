НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Российские миротворцы подорвались на мине в Карабахе

Источник:
«Интерфакс»
331 4
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Автомобиль российских миротворцев в Нагорном Карабахе подорвался на противотанковой мине, двое военнослужащих попали в больницу.

Пресс-секретарь МВД непризнанной республики Унан Тадевосян уточнил, что инцидент произошел три дня назад. По его словам, жизни российских военных вне опасности, они госпитализированы.

В начале апреля в МИД Азербайджана заявили, что с 10 ноября прошло года в Нагорном Карабахе из-за подрыва на минах скончались 20 мирных граждан и военных Азербайджана, еще 85 человек получили ранения.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта 1988 года. 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня, в регион перебросили российских миротворцев.

Еще по теме
Конфликт охранницы и пятиклассника в Кемерове привлек внимание СК
Юный сборщик металла в Кузбассе получил смертельный удар током
Дело о гибели ребенка в аквапарке расследовали в Новосибирске
Трое детей в Хакасии погибли дома одни во время пожара
смотреть все
ЧП #Происшествия #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский Минздрав сообщил о работе больниц на майских праздниках
Конфликт охранницы и пятиклассника в Кемерове привлек внимание СК
Мусоросортировочный завод запустят в Новосибирске
Юный сборщик металла в Кузбассе получил смертельный удар током
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин назвал опасным «дешевый популизм»
Россия оштрафовала Apple за монополию
Россиян принудительно застрахуют от безработицы
Школьников распустят на новые каникулы
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

025Maks

Полюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.

west_nik

Партизанщина- отдых жён от мужей, модная командировка советских времен.Пишут, что ежегодно проводятся......

jeryakob

Ктото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...

Grossmeister38rus

необязательными для некоторых компаний )))
Sibnet.Ru