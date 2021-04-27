Путин назвал опасным «дешевый популизм»

Президент Владимир Путин призвал парламентариев на грядущих выборах избегать дешевого популизма и вести честную конкурентную борьбу.

«Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики», — сказал Путин, выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

По словам главы государства, необходимо «избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма». Путин отметил, что Россия должна показывать в этом вопросе хороший пример другим странам.

«Обещали все, что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат — до сих пор не можем "расхлебаться" с некоторыми вопросами. Если обещать невозможное, это что означает? Это порождает ожидания, которым не суждено быть сбывшимися», — подчеркнул он.