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Путин назвал опасным «дешевый популизм»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин призвал парламентариев на грядущих выборах избегать дешевого популизма и вести честную конкурентную борьбу.

«Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики», — сказал Путин, выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

По словам главы государства, необходимо «избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма». Путин отметил, что Россия должна показывать в этом вопросе хороший пример другим странам.

«Обещали все, что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат — до сих пор не можем "расхлебаться" с некоторыми вопросами. Если обещать невозможное, это что означает? Это порождает ожидания, которым не суждено быть сбывшимися», — подчеркнул он.

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Политика #Россия
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