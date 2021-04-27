Новосибирский Минздрав сообщил о работе больниц на майских праздниках

Минздрав Новосибирской области объяснил, как будут работать медицинские учреждения в праздничные и нерабочие дни с 1 по 11 мая.

В пятницу, 23 апреля, президент РФ Владимир Путин объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими с сохранением заработной платы. Но организациям и учреждениям рекомендовали определить, какое количество служащих будет работать в эти дни.

По данным Минздрава Новосибирской области, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая поликлиники будут работать с 9.00 до 15.00. А в период с 4 по 7 мая — в обычном режиме, то есть по графику рабочих дней.

Не будут отдыхать и пункты вакцинации от коронавируса. Прививку можно будет поставить во всех поликлиниках в обычном режиме по назначенной записи. В ТРЦ «Сан-Сити» пункт вакцинации будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00 без выходных, в ТРК «ЭДЕМ» ежедневно, кроме понедельника с 11.00 до 17.00.

Неотложную стоматологическую помощь взрослым и детям круглосуточно можно будет получить в Клинической стоматологической поликлинике № 3 и Новосибирской областной стоматологической поликлинике.

Травматологическая помощь детскому и взрослому населению на территории города Новосибирска будет оказываться в травматологических пунктах по утвержденному графику.