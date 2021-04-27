НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирский Минздрав сообщил о работе больниц на майских праздниках

Источник:
Sibnet.ru
324 0
Фото: © Sibnet.ru

Минздрав Новосибирской области объяснил, как будут работать медицинские учреждения в праздничные и нерабочие дни с 1 по 11 мая.

В пятницу, 23 апреля, президент РФ Владимир Путин объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими с сохранением заработной платы. Но организациям и учреждениям рекомендовали определить, какое количество служащих будет работать в эти дни.

По данным Минздрава Новосибирской области, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая поликлиники будут работать с 9.00 до 15.00. А в период с 4 по 7 мая — в обычном режиме, то есть по графику рабочих дней.

Не будут отдыхать и пункты вакцинации от коронавируса. Прививку можно будет поставить во всех поликлиниках в обычном режиме по назначенной записи. В ТРЦ «Сан-Сити» пункт вакцинации будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00 без выходных, в ТРК «ЭДЕМ» ежедневно, кроме понедельника с 11.00 до 17.00.

Неотложную стоматологическую помощь взрослым и детям круглосуточно можно будет получить в Клинической стоматологической поликлинике № 3 и Новосибирской областной стоматологической поликлинике.

Травматологическая помощь детскому и взрослому населению на территории города Новосибирска будет оказываться в травматологических пунктах по утвержденному графику.

Еще по теме
Эрдоган объявил в Турции полный локдаун
Употребление молока сократило продолжительность жизни
Губернатор Приангарья застрял в больничном лифте
Санврач посоветовал делать перерыв в прививках от COVID и энцефалита
смотреть все
Новосибирск #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский Минздрав сообщил о работе больниц на майских праздниках
Конфликт охранницы и пятиклассника в Кемерове привлек внимание СК
Мусоросортировочный завод запустят в Новосибирске
Юный сборщик металла в Кузбассе получил смертельный удар током
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин назвал опасным «дешевый популизм»
Россия оштрафовала Apple за монополию
Россиян принудительно застрахуют от безработицы
Школьников распустят на новые каникулы
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

025Maks

Полюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.

west_nik

Партизанщина- отдых жён от мужей, модная командировка советских времен.Пишут, что ежегодно проводятся......

jeryakob

Ктото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...

Grossmeister38rus

необязательными для некоторых компаний )))
Sibnet.Ru