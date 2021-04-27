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Вышел финальный трейлер семейной комедии «Кролик Питер 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Кролик Питер 2»

Финальный трейлер анимационного фильма «Кролик Питер 2» появился в Сети, также стали известны имена артистов, которые озвучили персонажей. Среди них актер Сергей Бурунов и певец Natan.

«Кролик Питер 2» — продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер, героя знаменитой книги детской писательницы Поттер.

Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству.

Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

Свои голоса пушистым персонажам фильма снова подарили актер Сергей Бурунов (кузен кролика Питера — Бенджамин), телеведущая и резидент шоу «Comedу Club» Марина Кравец (старшая из сестер-тройняшек Питера — заносчивая Мопси), актер Максим Виторган (Барнабас) и певец Natan (белка Бескер).

«Мой персонаж — голос разума Питера, он по-прежнему отговаривает его от шалостей, и без него Питер натворил бы кучу глупостей. Это фильм о дружбе, любви и поддержке в трудную минуту», — сказал о работе в проекте Бурунов.

Семейная комедия «Кролик Питер 2» выходит в российский прокат 13 мая.

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Топ комментариев

025Maks

Полюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.

jeryakob

Ктото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...

Grossmeister38rus

необязательными для некоторых компаний )))

vituss

правильно! давно надо ее ликвидировать, а то она все дорожает и дорожает.
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