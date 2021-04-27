Юный сборщик металла в Кузбассе получил смертельный удар током

Подросток решил добыть металлические провода на территории бывшего завода в Киселевске и получил смертельный удар током, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, 16-летний подросток позвал двух друзей сходить на бывший завод за металлическими проводами. Те отказались, но через некоторое время позвонили товарищу, но он не ответил.

Парни решили проверить, почему их друг не отвечает. Подойдя к распределительной будке, они услышали оттуда звонок мобильного. Предположив, что что-то случилось, они вызвали полицию.

Место происшествия Фото: © СУ СК РФ по Кемеровской области

Полицейские обнаружили тело мальчика с травмой, характерной при поражении электрическим током. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Будут установлены собственник предприятия, должна ли была охраняться территория и надлежащим ли образом была закрыта электрическая распределительная система. Также в СК отметили, что, по предварительным данным, подросток состоял на профилактическом учете.