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Второе судно присоединилось к укладке «Северного потока — 2»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» присоединилось к барже «Фортуна» для укладки газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании, говорится в сообщении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — сообщили ТАСС в компании.

Также укладку трубы продолжает и баржа «Фортуна», приступившая к этим работам ранее. Nord Stream 2 AG отмечает, что все работы идут в соответствии с полученными разрешениями.

В начале марта Nord Stream 2 AG сообщила, что к трубоукладочной барже «Фортуна» присоединится судно-трубоукладчик «Академик Черский». Вечером 31 марта после испытаний у берегов Калининградской области «Черский» прибыл к месту проведения работ по укладке газопровода «Северный поток — 2».

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Экономика #Недра и ТЭК
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