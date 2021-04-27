Второе судно присоединилось к укладке «Северного потока — 2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» присоединилось к барже «Фортуна» для укладки газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании, говорится в сообщении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — сообщили ТАСС в компании.

Также укладку трубы продолжает и баржа «Фортуна», приступившая к этим работам ранее. Nord Stream 2 AG отмечает, что все работы идут в соответствии с полученными разрешениями.

В начале марта Nord Stream 2 AG сообщила, что к трубоукладочной барже «Фортуна» присоединится судно-трубоукладчик «Академик Черский». Вечером 31 марта после испытаний у берегов Калининградской области «Черский» прибыл к месту проведения работ по укладке газопровода «Северный поток — 2».