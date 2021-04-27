Мусоросортировочный завод запустят в Новосибирске

МУП «Спецавтохозяйство» в этом году запустит завод сортировки бытовых отходов, сообщил журналистам во вторник мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Муниципальное предприятие "САХ" выкупило завод на собственные средства. Бюджет города Новосибирска никаких затрат не понес. Запустить завод планируется уже в этом году», – сказал мэр.

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Локоть уточнил, что мощность мусоросортировочного завода составит 130 тысяч тонн отходов в год. В прошлом году на Гусинобродском полигоне запустили две линии по сортировке мусора. Мощность каждой из них – 50 тысяч тонн в год.

Участок завода сортировки отходов площадью более 16 тысяч квадратных метров находится на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района и граничит с Левобережным полигоном отходов. Сортировка позволит уменьшить объем захоронения стекла, пластика и металла – эти отходы направят на вторичную переработку.