АвтоВАЗ снова поднимет цены на Lada

АвтоВАЗ вновь планирует поднять цены на Lada c 1 мая — машины станут дороже в среднем на 2-5%.

Скорректированные прайс-листы Lada стали доступны «Российской газете». Модели подорожают на 9-20 тысяч рублей.

Granta Sedan станет на 9 тысяч рублей, Vesta Sedan — на 20 тысяч, Xray — на 12 тысяч, Largus — на 20 тысяч, Niva Travel — 17 тысяч, Niva Legend — 12 тысяч

АвтоВАЗ увеличивал стоимость автомобилей 15 января и 15 марта. За три месяца текущего года Lada реализовала более 83,9 тысячи автомобилей.

В прошлом году ценники на Lada переписывались шесть раз