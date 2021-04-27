Япония пообещала России «упорные переговоры» по Курилам

Правительство Японии продолжит вести с Россией «упорные переговоры» по Южным Курилам, и твердо намерено заключить мирный договор с Москвой, говорится в ежегодном докладе японского МИД «Синяя книга».

Проблему «северных территорий» (так японцы называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи) Япония считает самой сложной в отношениях с Россией, приводит РИА Новости содержание доклада.

При этом документ подчеркивает важность диалога с Россией. Японский МИД пообещал выстраивать его с «учетом потенциальных возможностей, развивать весь комплекс японо-российских отношений в широком спектре областей, таких как политика, включая проблему подписания мирного договора, экономика, гуманитарные обмены, и постараться решить проблему северных территорий».

Москва и Токио после Второй мировой войны так и не заключили мирный договор из-за принадлежности Южных Курил. Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны.

В 1956-м Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, но последующие переговоры так ни к чему и не привели.