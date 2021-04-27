Улицы Новосибирска будут мыть шампунем

Власти Новосибирска закупили специальные шампуни для мытья дорог, сообщил журналистам во вторник мэр города Анатолий Локоть.

«Будем промывать улицы с помощью специальных средств, которые называют в обиходе шампунями. Я поставил задачу распространить эту практику по всей территории Новосибирска», – сказал Локоть.

Он пояснил, что вода не смывает пыль с поверхности дорог. После мойки пыль высыхает и поднимается снова. После дождя к ней добавляется принесенная ручьями грязь, и ситуация только ухудшается.

«Специальные шампуни позволяют частицам слепиться и создают условия, чтобы убрать их пылесосами. Москва добивается этого эффекта уже давно, применяя в большом количестве как раз эти шампуни. Эффект от них существенный», – добавил мэр.