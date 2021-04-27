НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Улицы Новосибирска будут мыть шампунем

Источник:
Sibnet.ru
176 0
Фото: © Sibnet.ru

Власти Новосибирска закупили специальные шампуни для мытья дорог, сообщил журналистам во вторник мэр города Анатолий Локоть.

«Будем промывать улицы с помощью специальных средств, которые называют в обиходе шампунями. Я поставил задачу распространить эту практику по всей территории Новосибирска», – сказал Локоть.

Он пояснил, что вода не смывает пыль с поверхности дорог. После мойки пыль высыхает и поднимается снова. После дождя к ней добавляется принесенная ручьями грязь, и ситуация только ухудшается.

«Специальные шампуни позволяют частицам слепиться и создают условия, чтобы убрать их пылесосами. Москва добивается этого эффекта уже давно, применяя в большом количестве как раз эти шампуни. Эффект от них существенный», – добавил мэр.

Еще по теме
Неходячего инвалида в Новосибирске не пустили в транспорт
Проезд по размытой дороге между Томском и Кузбассом восстановили
Паводок разрушил участок трассы «Сибирь»
Кораблестроение задумали возродить в Омске
смотреть все
Новосибирск #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Выпускники в Новосибирске будут учиться в праздники
Улицы Новосибирска будут мыть шампунем
Мэрия Кызыла запретила продажу алкоголя на майские праздники
Холода отступят от Забайкалья
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (0)
Картина дня
Макрон передал Путину содержание своего разговора с Зеленским
Маск предупредил о человеческих жертвах при покорении Марса
Американский журнал похвалил УАЗ «Патриот»
Революционная функция появилась в Telegram
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Путин ввел санкции против недружественных государств
31
Навальный прекратил голодовку
30
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
24
Россиянам выдадут электронные кошельки
23
Неизвестные разгромили памятник ветеранам в Томской области
Sibnet.Ru