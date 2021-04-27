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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Американский журнал похвалил УАЗ «Патриот»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УАЗ

Российский внедорожник УАЗ «Патриот», продающийся в США под именем Bremach Taos, — исключительный автомобиль, который «не только доступен по цене, но и надежен», такое описание ему дал портал HotCars.

Bremach Taos компактен, но «построен как танк». Он обладает «внушительным дорожным просветом в 8,26 дюйма» (около 21 сантиметра) и способен преодолевать водные преграды глубиной до 20 дюймов (около 50 сантиметров), а его кузов невероятно прочен.

Американская версия российского внедорожника была доработана и стала комфортнее. В частности, у нее более продвинутая мультимедийная система и кожаный салон с подогревом сидений.

Автор материала отметил хорошую работу системы стабилизации автомобиля, предотвращающей заносы в поворотах, и антиблокировочную систему.

Bremach Taos будет стоить 26,5 тысячи долларов (около 3 миллионов рублей) с гарантией на 60 тысяч миль. Отдельная гарантия на 10 лет (или 120 тысяч миль пробега) распространяется на двигатель и трансмиссию.

«Bremach Taos 2022 года — внедорожник, созданный для искателей приключений с ограниченным бюджетом», — резюмировал автор HotCars.

Тема: Русские машины
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