Революционная функция появилась в Telegram

Telegram запустил возможность проведения платежей в любом чате при помощи восьми встроенных платежных систем, сообщает администрация мессенджера.

С помощью платежных ботов в Telegram можно теперь оплачивать товары и услуги, не покидая приложения. «С сегодняшнего дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы»,— говорится в сообщении компании.

Для оплаты можно использовать любое приложение, в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также сможет оставить чаевые. Подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с Telegram.

Система платежей — бесплатная. Telegram не берет комиссии и не хранит платежную информацию. «Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу, чтобы он мог отправить товар»,— говорится в сообщении.