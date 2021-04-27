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Революционная функция появилась в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Telegram запустил возможность проведения платежей в любом чате при помощи восьми встроенных платежных систем, сообщает администрация мессенджера.

С помощью платежных ботов в Telegram можно теперь оплачивать товары и услуги, не покидая приложения. «С сегодняшнего дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы»,— говорится в сообщении компании.

Для оплаты можно использовать любое приложение, в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также сможет оставить чаевые. Подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с Telegram.

Система платежей — бесплатная. Telegram не берет комиссии и не хранит платежную информацию. «Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу, чтобы он мог отправить товар»,— говорится в сообщении.

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Технологии #Соцсети
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