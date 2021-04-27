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Ди Каприо станет главным героем в ремейке «Еще по одной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ElectricBoogaloo72 / CC BY-SA 4.0

Актер Леонардо Ди Каприо планирует снять ремейк на фильм «Еще по одной», номинированный на «Оскар». Голливудская звезда сам сыграет главную роль.

Права на англоязычный ремейк датской драмы Томаса Винтерберга «Еще по одной» получила продюсерская компания Леонардо Ди Каприо Appian Way Productions, сообщает портал Deadline.

Предполагается, что сценарий разработают специально для Ди Каприо. На данный момент для картины еще не успели найти режиссера и сценариста.

За права на «Еще по одной» боролись также Джейк Джилленхол и Элизабет Бэнкс. Кандидатура Ди Каприо была выбрана именно потому, что режиссер оригинальной ленты Томас Винтерберг захотел увидеть актера в роли уязвимого мужчины средних лет, который испытывает экзистенциальный кризис.

Фильм «Еще по одной» получил статуэтку премии «Оскар» как лучший иностранный фильм. Главные роли в киноленте сыграли Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Магнус Милланг и Ларс Ранте.

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