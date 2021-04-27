Мэрия Кызыла запретила продажу алкоголя на майские праздники

Продажу алкоголя, в том числе пива на майские праздники запретили в Кызыле в Туве, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Запретить в период времени с 1 по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) город Кызыла», — говорится в сообщении.

Также гражданам запретят приносить с собой на праздничные мероприятия алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

Сотрудники мэрии и полиции будут организованы рейдовые мероприятия на территории Кызыла, в районе левобережных, правобережных дач, а также Вавилинского затона по выявлению фактов незаконной торговли алкогольной продукцией.