НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Мэрия Кызыла запретила продажу алкоголя на майские праздники

Источник:
Sibnet.ru
182 0
Фото: © Sibnet.ru

Продажу алкоголя, в том числе пива на майские праздники запретили в Кызыле в Туве, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Запретить в период времени с 1 по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) город Кызыла», — говорится в сообщении.

Также гражданам запретят приносить с собой на праздничные мероприятия алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

Сотрудники мэрии и полиции будут организованы рейдовые мероприятия на территории Кызыла, в районе левобережных, правобережных дач, а также Вавилинского затона по выявлению фактов незаконной торговли алкогольной продукцией.

Еще по теме
Города Сибири вошли в топ лучших для жизни
Новосибирские театры взяли «Золотую маску»
Салют 9 Мая в Новосибирске состоится, несмотря на COVID
Новосибирских ветеранов привьют от COVID перед парадом
смотреть все
Республика Тува #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Выпускники в Новосибирске будут учиться в праздники
Улицы Новосибирска будут мыть шампунем
Мэрия Кызыла запретила продажу алкоголя на майские праздники
Холода отступят от Забайкалья
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Путин ввел санкции против недружественных государств
31
Навальный прекратил голодовку
30
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
24
Россиянам выдадут электронные кошельки
23
Неизвестные разгромили памятник ветеранам в Томской области
Sibnet.Ru