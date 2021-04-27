Шестерых щенят спасли с острова в Томске

Томские спасатели забрали с острова, отрезанного от города водой, шестерых щенят, их мама решила доплыть до берега сама, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Несколько собак оказались отрезанными от земли на острове на Томи в черте города. Ранее сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы вместе с зоозащитниками смогли забрать оттуда двух животных. На этой неделе уровень воды в реке снизился, специалисты смогли обойти весь остров в поисках собак.

«На острове было обнаружено логово с шестью щенками и взрослая собака, вероятно – мать щенков. Собака кинулась в воду и самостоятельно перебралась на большой берег. Спасатели на аэролодке "страховали" переплыв, так как поймать в воде ее было очень сложно», – говорится в сообщении.

Щенков отправили в приют, где они будут ждать, пока им найдут хозяев. По информации волонтеров, больше собак на острове не осталось.