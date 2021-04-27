Россия победила США на старте ЮЧМ по хоккею, отыгравшись с 1:5

Юниорская сборная России U18 (игроки до 18 лет) провела первый матч на чемпионате мира 2021 против сверстников из США и одержала победу в овертайме 7:6.

По ходу игры россияне уступали 1:5, но Иван Мирошниченко за пять минут до конца основного времени сравнял счет — 6:6.

«Гол в овертайме организовал капитан — Никита Чибриков, который остановил часы на отметке 61:25 и зафиксировал победу российских юниоров в стартовом матче ЮЧМ-2021», — описывается матч на сайте Федерации хоккея России.

В одной группе с Россией и США находятся Германия, Чехия и Финляндия. Второй матч на турнире сборная России сыграет 28 апреля против сборной Финляндии.

Юниорский чемпионат мира по хоккею продлится с 27 апреля по 6 мая. В прошлом году из-за пандемии турнир был отменен.