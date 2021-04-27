НАВЕРХ

Россия победила США на старте ЮЧМ по хоккею, отыгравшись с 1:5

Источник:
Sibnet.ru
183 1
Фото: © Федерация хоккея России

Юниорская сборная России U18 (игроки до 18 лет) провела первый матч на чемпионате мира 2021 против сверстников из США и одержала победу в овертайме 7:6.

По ходу игры россияне уступали 1:5, но Иван Мирошниченко за пять минут до конца основного времени сравнял счет — 6:6.

«Гол в овертайме организовал капитан — Никита Чибриков, который остановил часы на отметке 61:25 и зафиксировал победу российских юниоров в стартовом матче ЮЧМ-2021», — описывается матч на сайте Федерации хоккея России.

В одной группе с Россией и США находятся Германия, Чехия и Финляндия. Второй матч на турнире сборная России сыграет 28 апреля против сборной Финляндии.

Юниорский чемпионат мира по хоккею продлится с 27 апреля по 6 мая. В прошлом году из-за пандемии турнир был отменен.

Еще по теме
Омский «Авангард» вырвался вперед в серии финала Чемпионата КХЛ
Третьяк высказался о неправильном использовании Овечкина в сборной
Актера Александра Паля заподозрили в избиении экс-хоккеиста
«Авангард» сравнял счет в серии финала чемпионата КХЛ
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Ушел под лед: NYT восхитился рекордом ныряльщика на Байкале
27.03.2021 08:33
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Вокруг спорта
Красотки из ХГУ стали чемпионами по чирлиндингу. ВИДЕО
19.04.2021 17:09
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
17.04.2021 16:52
Легендарный спуск в купальниках пройдет в Шерегеше
17.04.2021 06:39
Глава правящей партии Японии допустил отмену Олимпиады
15.04.2021 13:09
Девушка дня
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

025Maks

Полюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.

ychuxa

да не будет никакого усиления( как это не печально), огромная вероятность, что до конца года 100 будет...

Grossmeister38rus

необязательными для некоторых компаний )))

jeryakob

Ктото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...
Sibnet.Ru