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Гагарина вывихнула плечо во время концерта в Челябинске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: putnik / CC BY 4.0

Неприятный инцидент произошел во время выступления Полины Гагариной на концерте в Челябинске. Певица вывихнула плечо, согнулась, но после помощи охраны продолжила выступление.

Гагарина исполняла песню «Обезоружена». В какой-то момент она согнулась, и к ней подбежали охранники. После нескольких секунд певица продолжила петь с прижатой к телу рукой. Зрители засняли произошедшее на видео.

По сообщениям СМИ, артистка вывихнула плечо. Но это не помешало ей профессионально отработать концерт, что восхитило зрителей. «Вывихнуть плечо, вправить его и допеть... Ну, нет слов», — написала Алена Дунаева в Instagram, заснявшая инцидент на видео.

Сама Полина Гагарина не стала уточнять, что именно с ней произошло на концерте, но поблагодарила челябинцев за прием.

«Вчера был особенный концерт (не потому, что кое- что случилось, будет нашим секретом), а потому что вчера получалось говорить особенные слова, очень сокровенные! Я хочу, чтобы в каждом из вас в душе расцветала любовь», — написала певица в соцсети.

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