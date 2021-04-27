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Бюджеты сборных России и Норвегии по лыжным гонкам сравнили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Федерации лыжных гонок России

Бюджет сборной России по лыжным гонкам составляет 5,5 миллиона норвежских крон (около 50 миллионов рублей), а сборной Норвегии — 30 миллионов крон (270,5 миллиона), такие суммы опубликовала норвежская газета Verdens Gang.

По данным, собранным Verdens Gang, бюджет сборной России составляет 5,5 миллиона норвежских крон (около 50 миллионов рублей). Но в сумму не включены дотации Министерства спорта России и Олимпийского комитета России, который оплачивает работу иностранных тренеров.

Общий бюджет Норвежской лыжной ассоциации составляет 93 миллиона крон (838,3 миллиона рублей), из которых 30 миллионов (270,5 миллиона рублей) тратятся на подготовку трех элитных национальных команд, в которые входят 22 лыжника, тренерский штаб, врач, сервис-бригада и спортивный менеджер.

Норвежская лыжная ассоциация распоряжается бюджетом в 64 миллиона крон (576,9 миллиона рублей). На подготовку национальных команд ежегодно расходуется порядка 45 миллионов крон (405,6 миллиона рублей). В состав первой сборной Швеции входят 14 лыжников, остальных – еще 38 спортсменов.

Финские лыжники в течение последних пяти лет получают на подготовку 16-18 миллионов крон (144-162 миллиона рублей) ежегодно. Чуть больше бюджет сборной Германии — 20 миллионов крон (180 миллионов рублей).

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Топ комментариев

025Maks

Полюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.

ychuxa

да не будет никакого усиления( как это не печально), огромная вероятность, что до конца года 100 будет...

Grossmeister38rus

необязательными для некоторых компаний )))

jeryakob

Ктото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...
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