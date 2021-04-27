Бюджеты сборных России и Норвегии по лыжным гонкам сравнили

Бюджет сборной России по лыжным гонкам составляет 5,5 миллиона норвежских крон (около 50 миллионов рублей), а сборной Норвегии — 30 миллионов крон (270,5 миллиона), такие суммы опубликовала норвежская газета Verdens Gang.

По данным, собранным Verdens Gang, бюджет сборной России составляет 5,5 миллиона норвежских крон (около 50 миллионов рублей). Но в сумму не включены дотации Министерства спорта России и Олимпийского комитета России, который оплачивает работу иностранных тренеров.

Общий бюджет Норвежской лыжной ассоциации составляет 93 миллиона крон (838,3 миллиона рублей), из которых 30 миллионов (270,5 миллиона рублей) тратятся на подготовку трех элитных национальных команд, в которые входят 22 лыжника, тренерский штаб, врач, сервис-бригада и спортивный менеджер.

Норвежская лыжная ассоциация распоряжается бюджетом в 64 миллиона крон (576,9 миллиона рублей). На подготовку национальных команд ежегодно расходуется порядка 45 миллионов крон (405,6 миллиона рублей). В состав первой сборной Швеции входят 14 лыжников, остальных – еще 38 спортсменов.

Финские лыжники в течение последних пяти лет получают на подготовку 16-18 миллионов крон (144-162 миллиона рублей) ежегодно. Чуть больше бюджет сборной Германии — 20 миллионов крон (180 миллионов рублей).