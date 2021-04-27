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Новосибирец выиграл в лотерею 2 миллиона рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирец выиграл в лотерею 2 миллиона рублей, он победил, потому что не угадал одно из чисел, сообщает пресс-служба «Столото».

Счастливчик еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил билет за 40 рублей в мобильном приложении «Столото».

По правилам лотереи «Спортлото «5 из 36», чтобы стать обладателем приза, достаточно угадать все пять чисел в первом поле билета и не угадать — во втором. Сибиряк отметил 15,06,22,27,19, но не отгадал число 1 во втором игровом поле, благодаря чему и стал миллионером.

В России все лотереи государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России.

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Топ комментариев

025Maks

Полюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.

ychuxa

да не будет никакого усиления( как это не печально), огромная вероятность, что до конца года 100 будет...

Grossmeister38rus

необязательными для некоторых компаний )))

jeryakob

Ктото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...
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