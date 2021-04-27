Новосибирец выиграл в лотерею 2 миллиона рублей, он победил, потому что не угадал одно из чисел, сообщает пресс-служба «Столото».

Счастливчик еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил билет за 40 рублей в мобильном приложении «Столото».

По правилам лотереи «Спортлото «5 из 36», чтобы стать обладателем приза, достаточно угадать все пять чисел в первом поле билета и не угадать — во втором. Сибиряк отметил 15,06,22,27,19, но не отгадал число 1 во втором игровом поле, благодаря чему и стал миллионером.

В России все лотереи государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России.