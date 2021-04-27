Дело о гибели ребенка в аквапарке расследовали в Новосибирске

Подросток погиб на аттракционе «Медленная река» в новосибирском аквапарке в январе 2020 года. СУ СКР по Новосибирской области сообщило о завершении расследования уголовного дела.

По данным следствия, в 2020 году в «Медленной реке» утонул 16-летний мальчик. Следователи установили, что территорию наблюдения за аттракционом разделили на шесть постов. В день ЧП старший инструктор, составляя ведомость расстановки подчиненных, выяснил, что их прибыло на работу недостаточно, и решил объединить зону ответственности двух постов.

«Нахождение в водной зоне одного инструктора не могло обеспечить соблюдение требований безопасности жизни и здоровья потребителей водно-развлекательных услуг, поскольку часть водного аттракциона находилась вне поля зрения инструктора. Последний, в момент погружения несовершеннолетнего под воду и последующего его утопления, находился в зоне ответственности другого поста», – сказано в сообщении.

Завершено расследование дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека. Старшему инструктору грозит до шести лет лишения свободы.