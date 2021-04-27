Семья из Приангарья организовала «бизнес» по продаже героина

Силовики в Иркутской области задержали мужчину, его жену и родителей за создание сети по сбыту наркотиков. Семейный подряд поставил дело на поток и вовлекал в схему продажи героина наркозависимых, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По версии следствия, 38-летний мужчина, имевший богатый криминальный опыт, решил организовать продажу наркотиков. В помощники и консультанты он взял родителей, которые уже были судимы за распространение запрещенных веществ. В «бизнесе» участвовала и супруга подозреваемого.

Они четко распределили роли каждого из участников: от получения оптовой партии и расфасовки, до дальнейшей продажи. Чтобы расширить круг покупателей в схему вовлекли наркозависимых, у которых были обширные связи в среде потребителей запрещенных препаратов, а значит — потенциальных покупателей.

Никто из организаторов не встречался с исполнителями. Все инструкции «подчиненные» получали по sms. Небольшими объемами товар помещался в тайник, а расчет производился безналичным способом.

Летом 2020 года полицейские задержали одного из курьеров-продавцов, а впоследствии вышли на организатора. При обыске у него изъяли несколько телефонов и банковских карт. У его родственников полицейские обнаружили свыше полкило героина.

Всем предъявили обвинение по части 4 стати 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой). Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.