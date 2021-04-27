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Новосибирск окутало смогом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим неблагоприятных метеоусловий установился в Новосибирске, утром в среду горожане пожаловались в социальных сетях на смог.

«На территории города Новосибирска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов», – сообщил пресс-центр мэрии.

Ожидается, что такой режим сохранится до вечера среды. Утром новосибирцы поделились в соцсетях фотографиями затянутого дымкой неба. Их также удивило красное солнце – оно выглядит таким из-за смога.

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Жизнь #Гео
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Топ комментариев

ychuxa

да не будет никакого усиления( как это не печально), огромная вероятность, что до конца года 100 будет...

lopuh64

CCCP-3 года с нуля, РОССИЯ-21год ремонт!!!!!Твою мать !!!!!

Alhazred

Бгг!!! Как-будто это сразу не было понятно. Очередная залипуха от МI6 и их чешских подпевал)))

Alhazred

Вот ты и показал свою желудочную суть))) Гадишь тут из-за бугра, и все о продуктах из чужого холодильника...
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