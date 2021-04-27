Новосибирск окутало смогом

Режим неблагоприятных метеоусловий установился в Новосибирске, утром в среду горожане пожаловались в социальных сетях на смог.

«На территории города Новосибирска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов», – сообщил пресс-центр мэрии.

Ожидается, что такой режим сохранится до вечера среды. Утром новосибирцы поделились в соцсетях фотографиями затянутого дымкой неба. Их также удивило красное солнце – оно выглядит таким из-за смога.