Маск предупредил о человеческих жертвах при покорении Марса

Покорение Марса потребует человеческих жертв, но недостатка в добровольцах для захватывающего приключения нет, заявил руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Очевидно, что многие умрут вначале. Добраться туда непросто. Да, это не для каждого. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе», — приводит ТАСС слова Маска, сказанные им в интервью американским СМИ.

Он добавил, что, несмотря на явную опасность, желающих принять участие в полете больше, чем нужно.

Маск уверен, что человечеству необходимо стать видом, обитающим на различных планетах, поскольку всегда будут угрозы существованию, проконтролировать которые полностью невозможно. «Например, может начаться третья мировая война», — предположил он.

«Это будет славное приключение и поразительный опыт. Да, можно умереть. Будет очень неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс — самое подходящее для него место», — заключил Маск.

Компания SpaceX для полетов на Марс разрабатывает космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек. Отправить его к планете планируется до 2030 года.