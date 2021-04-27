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Маск предупредил о человеческих жертвах при покорении Марса

Источник:
ТАСС
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Фото: jurvetson / Attribution License

Покорение Марса потребует человеческих жертв, но недостатка в добровольцах для захватывающего приключения нет, заявил руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Очевидно, что многие умрут вначале. Добраться туда непросто. Да, это не для каждого. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе», — приводит ТАСС слова Маска, сказанные им в интервью американским СМИ.

Он добавил, что, несмотря на явную опасность, желающих принять участие в полете больше, чем нужно.

Маск уверен, что человечеству необходимо стать видом, обитающим на различных планетах, поскольку всегда будут угрозы существованию, проконтролировать которые полностью невозможно. «Например, может начаться третья мировая война», — предположил он.

«Это будет славное приключение и поразительный опыт. Да, можно умереть. Будет очень неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс — самое подходящее для него место», — заключил Маск.

Компания SpaceX для полетов на Марс разрабатывает космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек. Отправить его к планете планируется до 2030 года.

Тема: Человек и космос
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Топ комментариев

ychuxa

да не будет никакого усиления( как это не печально), огромная вероятность, что до конца года 100 будет...

lopuh64

CCCP-3 года с нуля, РОССИЯ-21год ремонт!!!!!Твою мать !!!!!

Alhazred

Бгг!!! Как-будто это сразу не было понятно. Очередная залипуха от МI6 и их чешских подпевал)))

Alhazred

Вот ты и показал свою желудочную суть))) Гадишь тут из-за бугра, и все о продуктах из чужого холодильника...
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