Макрон передал Путину содержание своего разговора с Зеленским

Президенты Франции Эмманюэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и обсудил с ним ситуацию на юго-востоке Украины, а также рассказал о разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Кремля.

Зеленский 16 апреля посетил Париж для встречи Макроном. Они в формате тет-а-тет, а также в режиме видеоконференции мнениями с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили ситуацию в Донбассе.

Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины, говорится в сообщении. Президенты Франции и России подтвердили настрой на продолжение плотного взаимодействия двух стран в «нормандском формате», подчеркнули в Кремле.

«Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения минских соглашений», — сказано в сообщении.

В ходе телефонного разговора «акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», отметили в Кремле.