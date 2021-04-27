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Россия заявила о скором развале Договора по открытому небу

Источник:
ТАСС
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Фото: Carlos Menendez San Juan / CC BY-SA 2.0

Договор по открытому небу (ДОН) разваливается и Россия готова в считанные дни из него выйти, заявил в к руководитель делегации РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он позволял странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга. США 22 ноября вышли из договора. Россия пытается сохранить договоренности с европейскими странами.

«Пока же все идет к развалу договора. Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая», — приводит ТАСС заявление Гаврилова.

По его словам, видно стремление группы государств во главе с США возложить на Россию ответственность «за плачевную ситуацию, складывающуюся вокруг ДОН».

«Впечатление такое, будто и не было выхода из него американской стороны. По-прежнему тиражируются утверждения, что "Российская Федерация должна устранить в полной мере свои нарушения ДОН", прежде чем кто-то где-то, возможно, начнет размышлять о вероятности возвращения в договор», —указал он.

Москва готова продолжить обсуждение, но оно «станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в договор».

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

ychuxa

да не будет никакого усиления( как это не печально), огромная вероятность, что до конца года 100 будет...

lopuh64

CCCP-3 года с нуля, РОССИЯ-21год ремонт!!!!!Твою мать !!!!!

Alhazred

Бгг!!! Как-будто это сразу не было понятно. Очередная залипуха от МI6 и их чешских подпевал)))

Alhazred

Вот ты и показал свою желудочную суть))) Гадишь тут из-за бугра, и все о продуктах из чужого холодильника...
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