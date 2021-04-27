Россия заявила о скором развале Договора по открытому небу

Договор по открытому небу (ДОН) разваливается и Россия готова в считанные дни из него выйти, заявил в к руководитель делегации РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он позволял странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга. США 22 ноября вышли из договора. Россия пытается сохранить договоренности с европейскими странами.

«Пока же все идет к развалу договора. Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая», — приводит ТАСС заявление Гаврилова.

По его словам, видно стремление группы государств во главе с США возложить на Россию ответственность «за плачевную ситуацию, складывающуюся вокруг ДОН».

«Впечатление такое, будто и не было выхода из него американской стороны. По-прежнему тиражируются утверждения, что "Российская Федерация должна устранить в полной мере свои нарушения ДОН", прежде чем кто-то где-то, возможно, начнет размышлять о вероятности возвращения в договор», —указал он.

Москва готова продолжить обсуждение, но оно «станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в договор».