Омский «Авангард» вырвался вперед в серии финала Чемпионата КХЛ

«Авангард» одержал победу в пятой игре серии финала Чемпионата КХЛ, игра завершилась со счетом 0:2. Счет в серии между ЦСКА и «Авангардом» 3:2 в пользу омичей.

Пятая игра серии проходила на арене армейцев. Первый период команды отыграли всухую. На шестой минуте второго периода ворота ЦСКА распечатал Дамир Шарипзянов. Затем успех закрепил Рид Буше, отправив соперникам вторую шайбу.

В третьем периоде ЦСКА попытался спасти ситуацию, но забить шайбу омичам оказалось непросто. Традиционно за две минуты до конца 20-минутки армейцы сняли вратаря, оказавшись в большинстве. Но забить так и не удалось, игра завершилась чистой победой «Аванаграда».

Впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, тогда армейцы стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершен из-за пандемии коронавируса.