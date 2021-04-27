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Земфира выпустила клип на песню «Пальто» из нового альбома

Источник:
Sibnet.ru
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Земфира выпустила клип на песню «Пальто» из альбома 2021 года «Бордерлайн», режиссером видео выступила Рената Литвинова.

Видео получилось метафоричным, герои в клипе отсутствуют, а текст песни появляется на разных вещах — надписями на окне, кассете, бирке от пальто, тетради, бутылке, табличке на двери.

«Куплеты я написала за один день, лежа в больнице. Но главное для меня в этой песне – ее свет. Я редко пишу светлые песни, но каждый раз, когда они появляются, они меня обезоруживают», — комментировала ранее Земфира свой трек «Пальто».

«Бордерлайн» Земфира выпустила 26 февраля этого года, спустя восемь лет после выходя ее последнего студийного альбома. Первым вышел трек и клип на песню «Остин», который снят по мотивам игры «Homescapes».

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