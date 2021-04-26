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Арестован обвиняемый в убийстве главы УФСИН Забайкалья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Житель Забайкальского края взят под стражу по обвинению в убийстве на территории охотничьего хозяйства двух человек, в том числе начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Евгения Шихова, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

«Ранее судимому мужчине предъявлено обвинение по пункту "а, и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек, совершенное из хулиганских побуждений). По ходатайству следствия Ингодинский районный суд взял обвиняемого под стражу на два месяца», — отмечается в сообщении.

По версии правоохранителей, в день совершения преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и выстрелил в людей без явных причин. При этом сам задержанный отрицает свое состояние опьянение.

Убийство произошло в охотничьем доме в 50 километрах от села Урульга. По данным СМИ, глава УФСИН Забайкалья приехал туда поохотиться на рябчиков с друзьями. Злоумышленник стрелял из охотничьего ружья 12-го калибра.

Шихов и еще один мужчина были застрелены в охотничьем хозяйстве 24 апреля. По подозрению в совершении преступления задержали 62-летнего мужчину, который неофициально работал сторожем в охотничьем хозяйстве.

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Топ комментариев

Praetorian

Бездарность и тунеядец хочет работу сервиса просто потому, что он может... Чиновничья запретительная...

ychuxa

да не будет никакого усиления( как это не печально), огромная вероятность, что до конца года 100 будет...

DYNAMO7294

Штабы единой россии нужно закрыть по всей стране! По делу о геноциде населения страны!

Uynachalnica

Алеша, заведите свой канал, и делайте с ним, что хотите! А по поводу ограничений на канале в суд идите!
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