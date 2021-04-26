Арестован обвиняемый в убийстве главы УФСИН Забайкалья

Житель Забайкальского края взят под стражу по обвинению в убийстве на территории охотничьего хозяйства двух человек, в том числе начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Евгения Шихова, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

«Ранее судимому мужчине предъявлено обвинение по пункту "а, и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек, совершенное из хулиганских побуждений). По ходатайству следствия Ингодинский районный суд взял обвиняемого под стражу на два месяца», — отмечается в сообщении.

По версии правоохранителей, в день совершения преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и выстрелил в людей без явных причин. При этом сам задержанный отрицает свое состояние опьянение.

Убийство произошло в охотничьем доме в 50 километрах от села Урульга. По данным СМИ, глава УФСИН Забайкалья приехал туда поохотиться на рябчиков с друзьями. Злоумышленник стрелял из охотничьего ружья 12-го калибра.

Шихов и еще один мужчина были застрелены в охотничьем хозяйстве 24 апреля. По подозрению в совершении преступления задержали 62-летнего мужчину, который неофициально работал сторожем в охотничьем хозяйстве.