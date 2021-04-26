Арестован обвиняемый в убийстве главы УФСИН Забайкалья

Житель Забайкальского края взят под стражу по обвинению в убийстве на территории охотничьего хозяйства двух человек, в том числе начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Евгения Шихова, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
«Ранее судимому мужчине предъявлено обвинение по пункту "а, и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек, совершенное из хулиганских побуждений). По ходатайству следствия Ингодинский районный суд взял обвиняемого под стражу на два месяца», — отмечается в сообщении.
По версии правоохранителей, в день совершения преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и выстрелил в людей без явных причин. При этом сам задержанный отрицает свое состояние опьянение.
Убийство произошло в охотничьем доме в 50 километрах от села Урульга. По данным СМИ, глава УФСИН Забайкалья приехал туда поохотиться на рябчиков с друзьями. Злоумышленник стрелял из охотничьего ружья 12-го калибра.
Шихов и еще один мужчина были застрелены в охотничьем хозяйстве 24 апреля. По подозрению в совершении преступления задержали 62-летнего мужчину, который неофициально работал сторожем в охотничьем хозяйстве.
PraetorianБездарность и тунеядец хочет работу сервиса просто потому, что он может... Чиновничья запретительная...
ychuxaда не будет никакого усиления( как это не печально), огромная вероятность, что до конца года 100 будет...
DYNAMO7294Штабы единой россии нужно закрыть по всей стране! По делу о геноциде населения страны!
UynachalnicaАлеша, заведите свой канал, и делайте с ним, что хотите! А по поводу ограничений на канале в суд идите!