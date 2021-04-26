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Власти упразднят потребительскую корзину

Источник:
Finanz.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минтруд подготовил проект приказа, который признает утратившим силу положение о потребительской корзине в России. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Ранее власти ввели новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Теперь они считаются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода.

Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рублей, а прожиточного минимума — 11 653 рублей. Отдельным проектом исключается ежеквартальное установление величины прожиточного минимума.

Прожиточный минимум является величиной, которая используется для определения нижней границы пенсий, выплат и пособий. Он также служит условной чертой для определения уровня бедности в стране.

Изменение методики позволит властям рассчитывать этот показатель без учета инфляции. Например, если продукты подорожали, а уровень медианных зарплат остался прежним, черта бедности не изменится.

По итогам 2020 года в России за чертой бедности официально живет 12,1% населения — это 17,8 миллионов человек. Согласно утвержденному президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году плану, в прошлом году этот показатель должен был составлять 11,1%.

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