Употребление молока сократило продолжительность жизни

Пастеризованное молоко сокращает продолжительность жизни при регулярном употреблении. При этом ферментированные молочные продукты такого вредного воздействия не оказывают.

Исследователи на протяжении многих лет изучали жителей Швеции. Эта страна выделяется высоким уровнем потребления молока. Статистика подтвердила, что в среднем любители этого напитка живут на несколько лет меньше.

Оказалось, что молоко негативно воздействует на сигнальный комплекс mTORC1, регулирующий рост клеток, следствием чего является сокращение продолжительности жизни. При этом речь идет о чрезмерное употребление молока — более двух-трех кружок ежедневно.

Постоянное воздействие на mTORC1 ускоряет процессы старения. В результате продолжительность жизни укорачивается. Примечательно, что кисломолочные продукты в этом плане совершенно безопасны.