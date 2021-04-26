Штабы Навального прекратили работу

Штабы оппозиционера Алексея Навального в разных городах России прекратили свою деятельность после того, как прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме.

«К сожалению, работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников», — отмечается в заявлении, которое опубликовали штабы Навального.

Организации заморозят и максимально обезличат свои страницы в соцсетях. Глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко написал в Facebook, что «глупо ввязываться в бой, который не выиграть».

Прокуратура в иске потребовала признать штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. По версии правоохранителей, на сайтах и в социальных сетях данных организаций размещаются экстремистские материалы и призывы к массовым беспорядкам.