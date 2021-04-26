Супруги на Алтае погибли на переправе

Супруги из отдаленного села Кокоря погибли в Республике Алтай в машине, опрокинувшейся во время переправы через реку, сообщает МВД региона.

Автомобиль ВАЗ-2121, опрокинувшийся при переправе через реку Бар-Бургазы в Кош-Агачском районе, обнаружили накануне утром.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в салоне транспортного средства тела погибших мужчины и женщины 1961 года рождения.

По предварительным данным, 59-летний местный житель, управляя автомобилем, двигался в направлении урочища Байзын. Он решил сократить путь, переехав через реку. Во время переправы автомобиль опрокинулся. Водитель и его супруга погибли. Полицейские начали проверку произошедшего.