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Супруги на Алтае погибли на переправе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МВД по РА

Супруги из отдаленного села Кокоря погибли в Республике Алтай в машине, опрокинувшейся во время переправы через реку, сообщает МВД региона.

Автомобиль ВАЗ-2121, опрокинувшийся при переправе через реку Бар-Бургазы в Кош-Агачском районе, обнаружили накануне утром.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в салоне транспортного средства тела погибших мужчины и женщины 1961 года рождения.

По предварительным данным, 59-летний местный житель, управляя автомобилем, двигался в направлении урочища Байзын. Он решил сократить путь, переехав через реку. Во время переправы автомобиль опрокинулся. Водитель и его супруга погибли. Полицейские начали проверку произошедшего.

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