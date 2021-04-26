Кремль уточнил статус дополнительных майских выходных

Дополнительные выходные в мае, введенные в этом году указом президента Владимира Путина, являются необязательными для некоторых компаний, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что дополнительные майские выходные не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы. Остальные компании обязаны исполнить указ президента.

«Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать», — пояснил Песков ситуацию с дополнительным отдыхом россиян с 4 по 7 мая.

Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Соответствующий указ он подписал вечером 23 апреля. Изначально граждане должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Решение связано с продолжающейся пандемией коронавируса.