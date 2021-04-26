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Дела Навального
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Суд приостановил деятельность штабов Навального

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приостановке деятельности штабов оппозиционера Алексея Навального.

В иске прокуратура требовала признать экстремистскими организациями ранее внесенные государством в список иностранных агентов Фонд Борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального.

В иске указывалось, что на сайтах и в социальных сетях данных организаций размещаются экстремистские материалы, призывы к массовым беспорядкам, участию в несогласованных акциях.

До окончания рассмотрения иска штабам Алексея Навального запрещено пользоваться государственными и муниципальными СМИ, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах.

Также они не могут пользоваться банковскими счетами и переводами за исключением случаев уплаты штрафов, налогов, возмещения убытков от своей деятельности и расчетов по трудовым договорам.

Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка. За сотрудничество с ними гражданам грозит уголовная ответственность.

Тема: Дела Навального
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