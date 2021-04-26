Косторная выполнила условие испытательного срока

Фигуристка Алена Косторная восстановила тройной аксель — видео прыжка опубликовано в Instagram. Это было условием ее возвращения в группу Этери Тутберидзе.
Аксель считается самым сложным прыжком в фигурном катании, так как выполняется с движения вперед. Его исполняют только несколько спортсменок.
Косторная не прыгала тройной аксель с чемпионата Европы 2020 года, пока тренировалась у Евгения Плющенко. Она исполнила элемент на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло в Ташкенте.
Спортсменка летом прошлого года ушла от Тутберидзе к Плющенко. Это был неудачный сезон для Косторной — она не смогла попасть на чемпионат мира. В марте фигуристка вернулась к старым тренерам, но ее взяли на испытательный срок с условием восстановления тройного акселя.
Косторная — чемпионка Европы 2020 года, победительница финала Гран-при сезона 2019/2020.
UynachalnicaАлеша, заведите свой канал, и делайте с ним, что хотите! А по поводу ограничений на канале в суд идите!
PraetorianБездарность и тунеядец хочет работу сервиса просто потому, что он может... Чиновничья запретительная...
lopuh64CCCP-3 года с нуля, РОССИЯ-21год ремонт!!!!!Твою мать !!!!!
DYNAMO7294Штабы единой россии нужно закрыть по всей стране! По делу о геноциде населения страны!