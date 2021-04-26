Косторная выполнила условие испытательного срока

Фигуристка Алена Косторная восстановила тройной аксель — видео прыжка опубликовано в Instagram. Это было условием ее возвращения в группу Этери Тутберидзе.

Аксель считается самым сложным прыжком в фигурном катании, так как выполняется с движения вперед. Его исполняют только несколько спортсменок.

Косторная не прыгала тройной аксель с чемпионата Европы 2020 года, пока тренировалась у Евгения Плющенко. Она исполнила элемент на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло в Ташкенте.

Спортсменка летом прошлого года ушла от Тутберидзе к Плющенко. Это был неудачный сезон для Косторной — она не смогла попасть на чемпионат мира. В марте фигуристка вернулась к старым тренерам, но ее взяли на испытательный срок с условием восстановления тройного акселя.

Косторная — чемпионка Европы 2020 года, победительница финала Гран-при сезона 2019/2020.