Самую дорогую в Сибири квартиру оценили в 43 млн рублей

Самая дорогая в Сибирском федеральном округе квартира стоит 43 миллиона рублей, она находится в строящемся доме в Новосибирске, сообщают аналитики премии Urban Awards.

Самой дорогой квартирой за Уралом оказалась жилплощадь в строящемся ЖК Elements во Владивостоке. Ее стоимость 68,23 миллиона рублей. Площадь — 252,71 квадратных метров террасой на 20 этаже комплекса.

Вторую позицию занял новосибирский ЖК Richmond Residence на улице Кирова, 50. Квартира площадью 250 квадратных метров стоит 43 миллиона рублей. Она оказалась самой дорогой в Сибирском федеральном округе. Сдадут жилой дом в 2023 году. В нем планируется разместить спа-центр. Сам дом позиционируют как отельный класс обслуживания в доме.

Еще одним лидером по стоимости стала квартира площадью 202 квадратных метров в эко-квартале Flora&Fauna в Новосибирске стоимостью 40 миллионов рублей.