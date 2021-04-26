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Самую дорогую в Сибири квартиру оценили в 43 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/richmond_residence

Самая дорогая в Сибирском федеральном округе квартира стоит 43 миллиона рублей, она находится в строящемся доме в Новосибирске, сообщают аналитики премии Urban Awards.

Самой дорогой квартирой за Уралом оказалась жилплощадь в строящемся ЖК Elements во Владивостоке. Ее стоимость 68,23 миллиона рублей. Площадь — 252,71 квадратных метров террасой на 20 этаже комплекса.

Вторую позицию занял новосибирский ЖК Richmond Residence на улице Кирова, 50. Квартира площадью 250 квадратных метров стоит 43 миллиона рублей. Она оказалась самой дорогой в Сибирском федеральном округе. Сдадут жилой дом в 2023 году. В нем планируется разместить спа-центр. Сам дом позиционируют как отельный класс обслуживания в доме.

Еще одним лидером по стоимости стала квартира площадью 202 квадратных метров в эко-квартале Flora&Fauna в Новосибирске стоимостью 40 миллионов рублей.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Алеша, заведите свой канал, и делайте с ним, что хотите! А по поводу ограничений на канале в суд идите!

Praetorian

Бездарность и тунеядец хочет работу сервиса просто потому, что он может... Чиновничья запретительная...

lopuh64

CCCP-3 года с нуля, РОССИЯ-21год ремонт!!!!!Твою мать !!!!!

Uynachalnica

Цитатаполовина работающих получает больше этой величины, половина — меньше - каких работающих при этом...
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