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Красноярские ученые нашли генетические маркеры астмы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Красноярские ученые обнаружили иммуногенетические маркеры предрасположенности человека к тяжелой форме бронхиальной астмы, эти данные помогут разработать системы диагностики возможного тяжелого развития заболевания, а также избежать осложнений и неконтролируемого течения болезни, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Для профилактики осложнений бронхиальной астмы, необходимы прогностические маркеры, которые бы указывали на существующие шансы развития ее тяжелого течения. 

«Выявили генетические маркеры подверженности к тяжелой степени астмы у детей. Ими оказались аллельные варианты генов G-IL12B и Т-IL13. В дальнейшем мы планируем внедрить методические рекомендации по изучению полиморфизма генов и уровня кодируемых их белков в практическое здравоохранение», — рассказала руководитель группы молекулярно-генетических исследований Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера КНЦ СО РАН Марина Смольникова.

Как отмечает исследовательница, предрасположенность к степени тяжести бронхиальной астмы определяется генетикой и факторами окружающей среды. Если человек будет заранее знать свою склонность к тяжелому течению заболевания, то сможет скорректировать терапию и изменить условия быта, профессиональной деятельности и другие, которые способствуют развитию болезни.

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