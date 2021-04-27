Розовая суперлуна взойдет на небо

Суперлуние совпадет с полнолунием утром во вторник, 27 апреля. Это время, когда Луна максимально приближается к Земле. Весеннее суперлуние называют розовым.

Суперлуние – это время, когда Луна приближается к Земле на максимальное расстояние. Из-за этого она выглядит крупнее и ярче, чем обычно. Весеннее суперлуние называют розовым не только из-за красноватого цвета Луны, но и из-за того, что оно совпадает с весенним цветением.

В этом апреле суперлуние совпадает с полнолунием. По информации новосибирского планетария при СГУГиТ, полнолуние произойдет во вторник, 27 апреля, в 10.32 по новосибирскому времени.