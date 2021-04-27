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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Розовая суперлуна взойдет на небо

Источник:
Sibnet.ru
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Суперлуние совпадет с полнолунием утром во вторник, 27 апреля. Это время, когда Луна максимально приближается к Земле. Весеннее суперлуние называют розовым.

Суперлуние – это время, когда Луна приближается к Земле на максимальное расстояние. Из-за этого она выглядит крупнее и ярче, чем обычно. Весеннее суперлуние называют розовым не только из-за красноватого цвета Луны, но и из-за того, что оно совпадает с весенним цветением.

В этом апреле суперлуние совпадает с полнолунием. По информации новосибирского планетария при СГУГиТ, полнолуние произойдет во вторник, 27 апреля, в 10.32 по новосибирскому времени.

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Топ комментариев

ychuxa

да не будет никакого усиления( как это не печально), огромная вероятность, что до конца года 100 будет...

lopuh64

CCCP-3 года с нуля, РОССИЯ-21год ремонт!!!!!Твою мать !!!!!

Alhazred

Бгг!!! Как-будто это сразу не было понятно. Очередная залипуха от МI6 и их чешских подпевал)))

Alhazred

Вот ты и показал свою желудочную суть))) Гадишь тут из-за бугра, и все о продуктах из чужого холодильника...
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