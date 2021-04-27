Розовая суперлуна взойдет на небо

Суперлуние совпадет с полнолунием утром во вторник, 27 апреля. Это время, когда Луна максимально приближается к Земле. Весеннее суперлуние называют розовым.
Суперлуние – это время, когда Луна приближается к Земле на максимальное расстояние. Из-за этого она выглядит крупнее и ярче, чем обычно. Весеннее суперлуние называют розовым не только из-за красноватого цвета Луны, но и из-за того, что оно совпадает с весенним цветением.
В этом апреле суперлуние совпадает с полнолунием. По информации новосибирского планетария при СГУГиТ, полнолуние произойдет во вторник, 27 апреля, в 10.32 по новосибирскому времени.
ychuxaда не будет никакого усиления( как это не печально), огромная вероятность, что до конца года 100 будет...
lopuh64CCCP-3 года с нуля, РОССИЯ-21год ремонт!!!!!Твою мать !!!!!
AlhazredБгг!!! Как-будто это сразу не было понятно. Очередная залипуха от МI6 и их чешских подпевал)))
AlhazredВот ты и показал свою желудочную суть))) Гадишь тут из-за бугра, и все о продуктах из чужого холодильника...