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Города Сибири вошли в топ лучших для жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Портал SuperJob составил рейтинг самых комфортных городов для жизни, лучшими в Сибири оказались Новосибирск, Томск и Иркутск.

Специалисты опросили по тысяче жителей 36 крупных городов страны. Лучшими для жизни оказались Тюмень, Казань и Краснодар. Седьмое место в топе занял Новосибирск, восьмое – Томск, девятое – Иркутск. Жить в Новосибирске нравится 82% опрошенных, в Томске – 81%, в Иркутске – 79%.

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По сравнению с прошлыми годами, в Новосибирске, например, жители более высоко оценивают развитие детских садов и школ, доступность комфортного жилья. А вот такие сферы, как высшее образование, медицина, театры, кинотеатры, общепит новосибирцы оценивают ниже, чем раньше.

Нижние строчки рейтинга заняли Новокузнецк и Омск. Они нравятся 65% и 63% опрошенных соответственно.

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Новосибирск #Город
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