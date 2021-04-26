Города Сибири вошли в топ лучших для жизни

Портал SuperJob составил рейтинг самых комфортных городов для жизни, лучшими в Сибири оказались Новосибирск, Томск и Иркутск.

Специалисты опросили по тысяче жителей 36 крупных городов страны. Лучшими для жизни оказались Тюмень, Казань и Краснодар. Седьмое место в топе занял Новосибирск, восьмое – Томск, девятое – Иркутск. Жить в Новосибирске нравится 82% опрошенных, в Томске – 81%, в Иркутске – 79%.

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По сравнению с прошлыми годами, в Новосибирске, например, жители более высоко оценивают развитие детских садов и школ, доступность комфортного жилья. А вот такие сферы, как высшее образование, медицина, театры, кинотеатры, общепит новосибирцы оценивают ниже, чем раньше.

Нижние строчки рейтинга заняли Новокузнецк и Омск. Они нравятся 65% и 63% опрошенных соответственно.