Рассекречена возможная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 от компании GSC Game World может выйти в декабре 2021 года, инсайдерскую информацию распространил в Instagram актер озвучки Александр Вилков.

По словам Вилкова, недавно он начал работу над S.T.A.L.K.E.R. 2, в которой будет озвучивать Меченого, генерала Воронина, бармена и солдат «Долга». Актер уточнил, что разработчики намерены завершить проект к концу 2021 года.

Точная дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не объявлена, однако компания GSC Game World уже сообщила о дополнительном наборе тестеров. Протестировать игру смогут пользователи, проживающие на территории Украины.

S.T.A.L.K.E.R. 2 была анонсирована в мае 2018 года. Выход игры состоится на Xbox Series X и персональных компьютерах. Разработчики ранее заявляли, что работа над проектом идет по утвержденному графику, поэтому переноса даты релиза не ожидается.